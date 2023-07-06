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Зеленский прибыл в Болгарию

Зеленский сообщил о прибытии в Болгарию для переговоров с властями страны

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Bulgarian Government/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Болгарию и планирует провести переговоры с руководством государства.

«София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами», — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он обсудит с властями Болгарии военную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализацию украинской «формулы мира».

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские власти сейчас могут готовить территорию свой страны для оккупации Западом. По словам представителя российского дипведомства, оккупировать территорию могут из-за отказа народу со стороны президента Украины Владимира Зеленского управлять собственной страной.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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