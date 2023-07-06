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В МИД РФ напомнили полякам о Волынской резне

Захарова: РФ призывает Польшу перестать поддерживать Украину в память о Волынской резне

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга призвала власти Польши перестать поддерживать «киевский режим» в память о жертвах Волынской резни (геноцид польского населения Волыни украинскими нацистами во времена Второй мировой войны).

По ее словам, в МИД РФ не надеются на то, что их услышат в Варшаве.

«Призываем польские власти просто ради памяти погибших в страшной резне в Волыни наконец прекратить безоглядно поддерживать киевский режим», — отметила Захарова.

До этого радиостанция RMF TV сообщала, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина отправлен в бессрочный отпуск в связи с требованиями извинений от украинского президента Владимира Зеленского за Волынскую резню.

Его отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за сделанного им заявления, в котором он потребовал от киевских властей извинений и раскаяния за Волынскую резню.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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