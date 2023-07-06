Лукашенко рассказал, в каком случае будет применено ядерное оружие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие на Украине не будет применено, при этом он допустил его использование при агрессии со стороны НАТО. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает ТАСС.

Лукашенко также выразил уверенность, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия.

Ранее Financial Times писала, что США, Франция и Великобритания предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия на Украине.

Новость дополняется.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.