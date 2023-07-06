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В МИД РФ назвали последствия сотрудничества Украины со странами Запада

Захарова заявила, что власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские власти сейчас могут готовить территорию свой страны для оккупации Западом. Об этом российский дипломат сообщила во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Они просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского дипведомства, оккупировать территорию могут из-за отказа народу со стороны президента Украины Владимира Зеленского управлять собственной страной.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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