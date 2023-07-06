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Лукашенко рассказал о действиях РФ, если она захочет применить ядерное оружие

Лукашенко считает, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия

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РИА Новости

Россия посоветуется с Белоруссией, если будет намерена применить ядерное оружие. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече со СМИ, передает ТАСС.

Как рассказал Лукашенко, определенное количество российских ядерных боеголовок уже перемещено в Белоруссию.

«Даже если Россия решила бы это сделать, я уверен, что со своим ближайшим соседом она бы посоветовалась», — сказал он.

Президент Белоруссии призвал не волноваться по поводу применения ядерного оружия и подчеркнул, что он не собирается «атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию», ни кого-либо еще.

Ранее Financial Times писала, что США, Франция и Великобритания предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия на Украине.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.

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