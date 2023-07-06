Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФБР подозревает Трампа в сокрытии нескольких десятков коробок с секретными файлами

WSJ: из поместья Трампа в Мар-а-Лаго вынесли десятки коробок перед рейдом ФБР

close
100%
Evan Vucci/AP

ФБР запросило разрешение на обыск поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года, в частности, из-за действий личного помощника политика Уолта Наута, пишет The Wall Street Journal. По информации ведомства, за несколько дней до визита американских следователей из Минюста, он вывез из дома десятки коробок, предположительно, с секретными документами.

Как отмечает WSJ, соответствующий эпизод ФБР нашла на записях с камер наблюдения в поместье Трампа. В ведомстве также добавили, что речь идет о 64 коробках, из которых Наут вернул обратно лишь 30 штук.

Сам помощник Трампа на вопросы следователей о своих действиях заявил, что не знает об этом инциденте. По версии ФБР, Наут представил ложные показания и 6 июля ему будут предъявлены обвинения в сговоре с экс-президентом США по делу о секретных документах.

В июне бывшему президенту США предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов. Речь идет о материалах, которые обнаружили сотрудники ФБР в ходе обысков в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. При этом сам политик считает расследование политическим преследованием.

Ранее Трамп раскрыл причину хранения секретных документов у себя дома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях