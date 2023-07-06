ФБР подозревает Трампа в сокрытии нескольких десятков коробок с секретными файлами

ФБР запросило разрешение на обыск поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго летом 2022 года, в частности, из-за действий личного помощника политика Уолта Наута, пишет The Wall Street Journal. По информации ведомства, за несколько дней до визита американских следователей из Минюста, он вывез из дома десятки коробок, предположительно, с секретными документами.

Как отмечает WSJ, соответствующий эпизод ФБР нашла на записях с камер наблюдения в поместье Трампа. В ведомстве также добавили, что речь идет о 64 коробках, из которых Наут вернул обратно лишь 30 штук.

Сам помощник Трампа на вопросы следователей о своих действиях заявил, что не знает об этом инциденте. По версии ФБР, Наут представил ложные показания и 6 июля ему будут предъявлены обвинения в сговоре с экс-президентом США по делу о секретных документах.

В июне бывшему президенту США предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с ненадлежащим хранением более чем 100 секретных документов. Речь идет о материалах, которые обнаружили сотрудники ФБР в ходе обысков в его поместье в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. При этом сам политик считает расследование политическим преследованием.

Ранее Трамп раскрыл причину хранения секретных документов у себя дома.