Лукашенко заявил о желании Зеленского втянуть НАТО в конфликт с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина к саммиту НАТО попытается продемонстрировать свою мощь против России. Об этом он сказал на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, передает ТАСС.

По мнению белорусского лидера, президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на принятии страны в НАТО и вступлении Североатлантического альянса в конфликт.

Лукашенко добавил, что Зеленский окончательно понял, что не победит в войне, поэтому постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал страну к ней. В первую очередь, по его словам, претензии будут касаться денег и нового оружия.

В июне президент Белоруссии заявлял, что республика не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, однако могла бы это сделать при необходимости.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что на саммите альянса 11–12 июля будет утвержден новый пакет помощи Украине. Что войдет в новый пакет помощи, он не уточнил. По его словам, союзники согласны, что место Украины — в НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.