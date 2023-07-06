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Лукашенко рассказал об отношениях РФ и Белоруссии после инцидента с ЧВК «Вагнер»

Лукашенко: отношения Москвы и Минска станут более крепкими после ситуации с ЧВК «Вагнер»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями белорусских и зарубежных СМИ заявил, что отношения между Москвой и Минском станут еще более крепкими после ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».

«Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? ... Я убежден, что, наоборот, наши отношения, будут более крепкими», — пояснил Лукашенко.

До этого Лукашенко рассказывал, где сейчас находится российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По словам белорусского президента, в данный момент Пригожина на территории Белоруссии сейчас нет. Он может быть как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

Лукашенко отметил, что ЧВК «Вагнер» было предложено несколько бывших военных городков, но у них другое видение своего размещения в стране.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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