Лукашенко заявил, что он с Путиным «в одной лодке, деваться некуда»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что находится со своим российским коллегой Владимиром Путиным «в одной лодке, деваться некуда», передает ТАСС.

Лидеры России и Белоруссии договорились встретиться в ближайшее время. По словам Лукашенко, в ходе встречи они обсудят ситуацию вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Речь пойдет о дальнейшем функционировании ЧВК, уточнил он.

Он также выразил уверенность, что Путин не намерен «мочить» Пригожина.

30 июня президент Белоруссии рассказал, что ему поступил «вал звонков» после сообщений о якобы нахождении в республике членов ЧВК «Вагнер». По его словам, присутствие бойцов ЧВК в Белоруссии «раздули и раздувают» извне. По словам Лукашенко, наемники ЧВК «Вагнер» «нам не страшны».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.