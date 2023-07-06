Лукашенко призвал США нести ответственность за свои решения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США должны нести хотя бы малую ответственность за свои решения. Его слова передает агентство «БелТА».

«Это (США. — «Газета.Ru») сильнейшая страна в мире и принимает многие решения, которые так или иначе перекладываются на весь мир. И тут надо нести ответственность хотя бы малую. Они никакой ответственности не несут», — пояснил Лукашенко.

Он пояснил, что не говорит о возрасте руководства, так как «все мы будем старыми», но «каждый должен в это время занимать определенное место».

До этого Лукашенко говорил, что ЕС И США вооружают Польшу для создания опорного пункта агрессии Вашингтона.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также говорил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.