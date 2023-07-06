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Лукашенко призвал США нести ответственность за свои решения

Лукашенко: США должны нести хотя бы малую ответственность за свои решения

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США должны нести хотя бы малую ответственность за свои решения. Его слова передает агентство «БелТА».

«Это (США. — «Газета.Ru») сильнейшая страна в мире и принимает многие решения, которые так или иначе перекладываются на весь мир. И тут надо нести ответственность хотя бы малую. Они никакой ответственности не несут», — пояснил Лукашенко.

Он пояснил, что не говорит о возрасте руководства, так как «все мы будем старыми», но «каждый должен в это время занимать определенное место».

До этого Лукашенко говорил, что ЕС И США вооружают Польшу для создания опорного пункта агрессии Вашингтона.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также говорил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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