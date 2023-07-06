Посольство РФ в Германии предостерегло россиян на фоне ситуации с изъятием транспорта

Посольство России в Германии рекомендовало гражданам РФ воздержаться от въезда на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами до прояснения ситуации с возможным изъятием транспортных средств. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипмиссии.

Согласно сообщению посольства, стало известно о случаях изъятия у российских граждан сотрудниками таможенных органов Германии автотранспорта, зарегистрированного в РФ и временно ввезенного в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Отмечается, что при этом пострадавшим россиянам инкриминируется нарушение Закона ФРГ «О внешней торговле», а аргументы, высказываемые в противовес таким решениям не принимаются во внимание. Кроме того, граждан РФ предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением законодательства ФРГ.

«До прояснения ситуации (соответствующие шаги Посольством и консульскими представительствами предприняты) убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — сказано в комментарии дипмиссии.

В конце мая в посольстве ФРГ в Москве сообщили, что власти Германии собираются предпринять шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.