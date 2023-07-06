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Лукашенко заявил об уничтожении старого миропорядка

Лукашенко: миропорядок, установленный после Второй мировой войны, больше не существует

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миропорядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, больше не существует из-за игр крупных стран. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По мнению белорусского лидера, переход к многополярности в мире уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Лукашенко упомянул, что на недавнем заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) он сказал, что «этот миропорядок на сегодняшний день уничтожен».

«Мир разрушен, миропорядок тоже. Благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты», — заявил глава Белоруссии.

По мнению Лукашенко, мир ждет уход в небытие однополярной системы.

4 июля президент России Владимир Путин заявил на саммите ШОС, что организация привержена формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной координирующей роли ООН.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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