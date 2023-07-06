В МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией

Ратификация соглашения о двойном гражданстве между Абхазией и Россией является подтверждением дружественных отношений и наивысшего уровня диалога между двумя странами, заявил глава Министерства иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Он прокомментировал решение о ратификации данного документа, пишет РИА Новости.

Проект соглашения был предложен президентом России Владимиром Путиным и внесен в Государственную думу 31 мая. После этого Государственная дума ратифицировала соглашение. В среду сенаторы также одобрили его ратификацию.

«Соглашение о двойном гражданстве — это еще одно подтверждение наших дружественных отношений и высокого уровня диалога с Россией», — сказал Ардзинба.

Ранее министры иностранных дел России и Абхазии, Сергей Лавров и Инал Ардзинба, подписали соглашение о двойном гражданстве, которое предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства РФ для граждан Абхазии.

В начале сентября 2022 года президент России Владимир Путин поручил подписать с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Согласно законодательству Абхазии, двойное гражданство предусмотрено только с РФ. Абхазия ратифицировала соглашение 30 декабря 2022 года.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения. Более половины населения Абхазии имеют гражданство России наряду с гражданством республики.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».