Глава молдавского МИД заявил об «имеющихся вопросах» к российским дипломатам

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что возможно сокращение численности находящихся в Кишиневе российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Попеску обвинил российскую сторону в проведении «враждебной, агрессивной, неправильной, неуважительной политики по отношению к Молдавии». Министр сказал, что у него «есть вопросы» к количеству российских дипломатов в Кишиневе, якобы не принимающих участия в разрешении и минимизации двусторонних проблем.

На взгляд чиновника, большое число сотрудников посольства должно помогать налаживать отношения между странами.

Министр пригрозил, что если Россия продолжит «недружественную политику в отношении Молдавии», которая будет дестабилизировать ситуацию и «навязывать траты и стресс для экономики», то из Кишинева «последуют ответы, в том числе, по дипломатической линии».

Ранее сообщалось, что Россия сократила предел сотрудников Германии в РФ до 350 человек, нескольким сотням немцев придется покинуть страну.

Уехать придется в том числе дипломатам, учителям и сотрудникам культурного центра имени Гете.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.