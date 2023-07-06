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В ГУР Украины сомневаются в пользе саммита НАТО для Киева

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что будущий саммит НАТО не удовлетворит ожидания Киева

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Defence Intelligence of Ukraine

Июльский саммит НАТО в Вильнюсе усомнился в его пользе для Украины. Об этом в интервью The Times заявил руководитель украинского Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

«Мне довольно сложно высоко оценить саммит НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены. Я уверен, что некоторые слова будут произнесены, но ничего, кроме этого. Я вполне уверен, о чем пойдет дальше речь, я видел черновики речей», — сказал он.

Накануне Североатлантический альянс подтвердил решение создать Совет Украина — НАТО. Уточнялось, что первое заседание на уровне глав государств пройдет в Вильнюсе 12 июля, во второй день саммита.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что июльский саммит в Литве посетит украинский лидер Владимир Зеленский. По словам источника издания, новый орган будет служить пропуском к будущему членству Украины в НАТО.

Между тем заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ говорил, что в НАТО нет консенсуса по продвижению членства Украины в альянсе.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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