Глава МИД Венгрии: Будапешт будет голосовать против финансирования поставок оружия Киеву

Венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт всегда воздерживался при голосовании о поставках оружия Киеву, однако до тех пор, пока крупнейший банк Венгрии OTP включен Киевом в список «международных спонсоров войны», будет голосовать против. Об этом Сийярто сказал на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, являющимся сопредседателем российско-венгерской межправительственной комиссии, сообщает РИА Новости.

Сийярто отметил, что Венгрия по-прежнему требует от Украины исключения банка OTP из списка «международных спонсоров войны», и пока это не произойдет, Будапешт не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Киеву.

Глава МИД подчеркнул, что позиция Венгрии заключается в том, поставки оружия продлевают конфликт. Поэтому, по словам Сийярто, венгерская сторона вообще не соглашалась с поставками оружия и «конструктивно воздерживалась» при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Киеву. Однако из-за ситуации с банком OTP Будапешт намерен прекратить воздерживаться и начнет голосовать против.

Сийярто особо отметил что, когда речь речь идет о венгерских национальных интересах, его страну «не интересует, что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе».

Ранее глава МИД Венгрии назвал «возмутительным, неприемлемым и скандальным» то, что украинские власти включили крупнейший венгерский банк, в котором держат свои счета около трех миллионов человек, в свой список список по «ложным и смехотворным» причинам.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.