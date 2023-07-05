Медведев отреагировал на выявление кокаина в Белом доме

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сатирически прокомментировал в своем англоязычном Twitter-аккаунте ситуацию с найденным в Белом доме кокаином.

«В Белом доме был найден кокаин. Видимо, вместо (истребителей. — «Газета.Ru») F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное», — сыронизировал политик.

Таки образом, Медведев «предположил», что найденное психоактивное вещество могло быть предназначено для «поставки» на Украину.

4 июля Washington Post писала, что подозрительное вещество, похожее на кокаин, обнаружили в Белом доме. Позднее телеканал CBS News со ссылкой на анонимный осведомленный источник в правоохранительных органах сообщил, что экспертиза определила кокаин в порошке, который ранее нашли в резиденции президента США.

Ранее неизвестный попытался проникнуть в Белый дом на машине.