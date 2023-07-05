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Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме

Белый дом: Байдену доложили о расследовании по найденному в Белом доме кокаину

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Depositphotos

Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байдену докладывают о расследовании про найденный в Белом доме кокаин. Об этом сообщает РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом уверен в том, что Секретная служба выяснит обстоятельства попадания наркотического вещества в резиденцию президента.

«Президент следит за всеми сообщениями, ему докладывают о том, что известно на данный момент», — заявила Жан-Пьер.

По ее словам, в выходные президента и членов его семьи не было в резиденции в Вашингтоне, они покинули Белый дом в пятницу и вернулись во вторник. Вещество, по словам Жан-Пьер, обнаружили в западном крыле, где всегда много персонала и посетителей.

До этого стало известно, что сын американского президента Джо Байдена Хантер, который известен по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией, был в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен порошок, напоминающий кокаин.

Также сообщалось, что секретная служба США ведет расследование после кратковременной эвакуации Белого дома, которая произошла вечером 2 июля. По заявлению ведомства, соответствующие меры были приняты из-за обнаружения подозрительного вещества в официальной резиденции американского президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны

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