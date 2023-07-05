В США прокомментировали вступление Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что Украине следует провести реформы, чтобы соответствовать стандартам, что и другие страны-члены НАТО, прежде чем Киев сможет присоединится к альянсу.

«Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого», — заявил Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США по-прежнему привержены политике «открытых дверей» Североатлантического альянса.

До этого президент США Джо Байден заявил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону на встрече в Белом доме, что с нетерпением ждет вступления его страны в Североатлантическом альянсе.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна регулярно контактирует с Турцией по вопросу принятия Швеции в НАТО.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.