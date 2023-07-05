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Байден заявил, что ждет Швецию в НАТО

Байден заявил премьеру Швеции, что с нетерпением ждет вступления его страны в НАТО

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону на встрече в Белом доме, что с нетерпением ждет вступления его страны в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Байден назвал Швецию «ценным другом и партнером» и заявил, что он «с нетерпением ждет членства» в НАТО», — говорится в публикации.

По мнению Байдена, данный процесс является «очень важным».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна регулярно контактирует с Турцией по вопросу принятия Швеции в НАТО.

Он также отметил, что в случае сдвига в пользу ратификации членства Швеции в НАТО Венгрия не будет задерживать вступление любой страны в Североатлантический альянс.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, в ходе которого они договорились координировать усилия обеих стран по приближению членства в НАТО. Как рассказал украинский лидер, они обсудили ситуацию на поле боя, последние события на территории России, а также темпы реализации предварительных договоренностей по оборонной поддержке от Швеции.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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