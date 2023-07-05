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Небензя оценил доклад ООН о деталях конфликта на территории Украины

Небензя обвинил Мониторинговую миссию ООН на Украине в ангажированности

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Мониторинговая миссия ООН на Украине, предоставляющая информацию о ситуации в стране секретариату организации, является ангажированной и фактически находится под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Боевые действия на Украине сопровождаются оглушительным потоком дезинформации, получаемой от ангажированной и фактически подконтрольной киевскому режиму Мониторинговой миссии ООН на Украине, и непроверенных данных, которые ООН должна была бы тщательно верифицировать во взаимодействии с затронутыми сторонами», — заявил Небензя.

До этого украинского политик, глава политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой прокомментировал отчет ООН о злоупотреблениях украинских властей в отношении граждан Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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