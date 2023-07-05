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Британские журналисты пожаловались на давление властей США из-за Ассанжа

RS: Минюст США и ФБР понуждают британских журналистов к даче показаний по делу Ассанжа

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Henry Nicholls/Reuters

Журналисты Великобритании недовольны давлением со стороны американского министерства юстиции и ФБР по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с требованием дать свидетельские показания против него. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

»Минюст США и ФБР оказывают давление на нескольких британских журналистов, чтобы они сотрудничали по делу Ассанжа», — говорится в статье.

По мнению журналистов, ведомства используют расплывчатые угрозы и тактику давления, однако это лишь сильнее усугубляет ситуацию.

В материале указывается, что с конца 2021 года сотрудникам британских СМИ часто звонят из полиции с просьбой «прийти поговорить по делу Ассанжа» и дать показания.

В июне прошлого года глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение выдать Ассанжа Соединенным Штатам.

Ассанж — основатель WikiLeaks, который получил известность благодаря публикации конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию огромного массива секретной информации.

Ранее Ассанжу отказали в разрешении покинуть тюрьму для участия в похоронах Вествуд.

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