В Болгарии прокомментировали визит Зеленского в республику

Руководитель Министерства обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что визит в республику президента Украины Владимира Зеленского может быть отмен из-за утечки информации об этой поездке. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

«У меня была возможность выразить свое сожаление в СМИ по поводу утечки такой информации. Этого не должно было произойти... Украина находится в состоянии военного конфликта, Зеленский является главнокомандующим», — заявил Тагарев.

Он подчеркнул, что утечка информации о визите Зеленского в Болгарию может стать предпосылкой, чтобы отменить визит, если он действительно был запланирован.

До этого Тагарев заявил, что «сожалеет» об утечке информации о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Софию 6 июля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.