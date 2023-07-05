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Глава Феодосии уволился

Аксенов: глава Феодосии Попенков написал заявление об увольнении

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Администрация города Феодосия

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что глава администрации Феодосии Владимир Попенков уволился по собственному желанию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию», — заявил Аксенов.

До этого глава Крыма поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение покушения на руководство региона.

Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы сработали эффективно и четко. Глава Крыма выразил уверенность, что заказчиков этого преступления найдут и накажут.

«Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели специальной военной операции, поставленные президентом», — добавил Аксенов.

Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) россиянин, которого силовики РФ задержали при подготовке к подрыву автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова, дал признательные показания.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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