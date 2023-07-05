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В Венгрии высоко оценили помощь России в поставках вакцины «Спутник» во время пандемии

Сийярто: Венгрия не забудет помощь России в поставках вакцины «Спутник» во время пандемии

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AP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил благодарность России и главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко за содействие в получении антикоронавирусной вакцины «Спутник» во времена пандемии. Его слова передает ТАСС.

По словам Сийярто, Мурашко сыграл важную роль в организации поставок «Спутника» для населения Венгрии.

«Благодаря этому миллион венгров смогли сделать прививки российской вакциной «Спутник», — заявил он на пресс-конференции после переговоров с Мурашко в Будапеште.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что благодарен России за поставки лекарства вне зависимости от того, какая геополитическая ситуация царит в мире.

«Мы не забудем об этой помощи», — подытожил министр.

В январе Сийярто заявлял, что Венгрия планирует в кратчайшие сроки договориться с Россией о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на своих предприятиях.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о преимуществах вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V».

РФПИ является основным инвестором в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», применение которых помогло защитить миллионы жизней. «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а Спутник Лайт — более чем в 30 странах.

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