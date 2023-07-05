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Офицер разведки США рассказал о тайной договоренности США и России

Newsweek: Вашингтон обещал не искать смены власти в РФ, а Москва — ограничиться Украиной

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Denis Balibouse/Pool/AP

Высокопоставленный офицер американской военной разведки рассказал журналу Newsweek, что США и Россия в конце 2021 года якобы договорились о том, что Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в ситуацию на Украине, а Москва ограничится операцией лишь на территории этой страны и не прибегнет к применению ядерного оружия.

Согласно материалу издания, в ноябре 2021 года президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить президента РФ Владимира Путина о последствиях возможных атак. Однако российский глава тогда предпочел остаться в Сочи, и, по данным Newsweek, согласился поговорить с Бернсом по защищенной телефонной линии.

По словам высокопоставленного сотрудника разведки США, на которого ссылается журнал, переговоры Путина и Бернса прошли успешно, и две страны «смогли принять проверенные и надежные правила поведения». Договоренность заключалась в том, что США не будут участвовать в конфликте напрямую и не будут стремиться к смене власти в РФ, а Россия, в свою очередь, не будет расширять боевые действия и станет действовать «в соответствии с негласными, но всеми понимаемыми правилами секретных операций.

Сотрудник разведки уточнил, что негласные правила могут подразумевать согласие не пересекать определенные границы, не атаковать представителей руководства или дипломатов двух стран, а также соблюдать правила слежки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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