Politico пишет, что сокращение бюджета Германии приведет к последствиям

Правительство Германии приняло решение о сокращении собственного бюджета на 2023 год на €30,6 млрд, что спровоцировало ожесточенные политические распри внутри правящей коалиции. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что сокращение затронет сферы здравоохранения, ухода за детьми, а также общественный транспорт.

По мнению министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, госдолг страны был раздут из-за пандемии коронавируса и энергетического кризиса, который вызван российско-украинским конфликтом. Он считает, что резкие сокращения в финансировании различных сфер теперь неизбежны.

Издание подчеркивает, что сокращения поступлений в бюджет также коснутся всех правительственных министерств, кроме Минобороны, Минтруда и Министерства соцобеспечения.

«Подобные планы уже привели к ожесточенным спорам между политиками из трехпартийной правящей коалиции Социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии Линднера (СвДП)», — говорится в публикации.

До этого Шольц заявил, что обеспечение безопасности Германии и НАТО, а также усиление вооруженных сил страны станет приоритетом и одновременно вызовом для бюджета ФРГ на следующий год.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.