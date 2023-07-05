В Киеве допускают принятие решений по Украине на саммите НАТО

Североатлантический альянс продолжает вести дискуссии относительно шагов по Украине, менее чем за неделю до саммита блока в Литве, заявила украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда». По ее словам, партнерам Киева стоит понять, что сейчас именно то время, когда украинцы должны услышать о «необходимых политических решениях» от НАТО.

«Последние несколько месяцев мы на постоянной связи... со всеми союзниками. Президент [Украины Владимир Зеленский] лично проводит разговоры с лидерами. И не исключаю, что, собственно, окончательные решения уже могут быть приняты именно в Вильнюсе. Но пока дискуссия продолжается, и финального видения относительно политических решений по Украине мы не имеем», — отметила Стефанишина.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.