Newsweek узнал о недовольстве Вашингтона действиями Киева

Вашингтон тайно выражал недовольство команде президента Украины Владимира Зеленского из-за атаки на трубопроводы «Северные потоки», которая, по версии СМИ, была совершена при участии украинской стороны. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника военной разведки США.

Как отмечается в материале издания, после реакции Вашингтона на диверсии последовали и другие удары, в числе которых атака беспилотников на Кремль. По данным Newsweek, эти действия вызвали вопросы по поводу обязанностей Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США владеть достаточной информацией о том, что планирует Украина, а также «придерживаться своего секретного соглашения с Москвой».

Отмечается также, что действия Киева кажутся Вашингтону противоречащими обещаниям Зеленского о том, что Украина не будет предпринимать шагов, которые могут расширить масштаб конфликта.

В материале также указывается, что сотрудники ЦРУ находятся на территории Украины и выступают в качестве «основного переговорщика».

До этого газета The Washington Post писала, что лидеры стран – членов НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить ее властям возможность перевооружаться.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.