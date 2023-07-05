Грузинский посол вернется в Тбилиси из Киева

Руководитель Министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что посол страны в Киеве Георгий Закартавили в ближайшее время вернется в Тбилиси после рекомендации украинских властей покинуть страну для консультаций из-за ситуации вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, Закартавили вернется на территорию Грузии в ближайшее время. Он также подчеркнул важность основания того, из-за чего было принято данное решение.

«Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно — все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», — заявил глава грузинского внешнеполитического ведомства.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выслать грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов.

Также он призвал грузинские власти передать Украине Михаила Саакашвили, который является гражданином страны.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.