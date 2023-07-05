Стало известно о визите Зеленского в Болгарию

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что «сожалеет» об утечке информации о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Софию 6 июля. Об этом сообщает Politico.

Визит изначально держался в секрете «из соображений безопасности», но накануне диписточники передали информацию о планах болгарскому изданию 24chasa.bg.

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию и принес свои извинения.

«К такому визиту готовились некоторое время, он не публичный. Сожалею, что информация просочилась в открытый доступ», — сказал Тагарев.

В начале июня Зеленский посетил Молдавию, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.