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Стало известно о визите Зеленского в Болгарию

Министр обороны Болгарии Тагарев извинился за утечку информации о визите Зеленского

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Vladislav Culiomza/Reuters

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что «сожалеет» об утечке информации о приезде президента Украины Владимира Зеленского в Софию 6 июля. Об этом сообщает Politico.

Визит изначально держался в секрете «из соображений безопасности», но накануне диписточники передали информацию о планах болгарскому изданию 24chasa.bg.

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию и принес свои извинения.

«К такому визиту готовились некоторое время, он не публичный. Сожалею, что информация просочилась в открытый доступ», — сказал Тагарев.

В начале июня Зеленский посетил Молдавию, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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