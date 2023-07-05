Путин подтвердил стремление Москвы помогать в заключении договора между Ереваном и Баку

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поддержал идею Еревана заключить мирный договор с Баку и заявил о своей поддержке, сообщается на сайте Кремля.

«Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора», — указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору и общую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как Ереван мог предотвратить войну с Баку.

Он считает, что если бы Ереван занял иную позицию в рамках переговорного процесса по Нагорному Карабаху, то 44-дневного вооруженного конфликта с Азербайджаном в 2020 году можно было бы избежать.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.