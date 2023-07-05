Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.

Уточняется, что Фидан и Блинкен в ходе разговора также рассмотрели вопросы расширения НАТО, сотрудничество в борьбе с угрозой синтетических наркотиков и предстоящую 7 июля в США международную встречу по данной проблеме.

В конце июня глава МИД Турции обсудил зерновую сделку и оказание гуманитарной помощи Сирии с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

До этого Блинкен и Фидан уже обсуждали черноморскую инициативу, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Анкары. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.