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Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили зерновую сделку

МИД Турции: Фидан и Блинкен обсудили по телефону зерновую сделку и членство Швеции в НАТО

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Alberto Pezzali/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном реализацию черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, передает ТАСС.

Уточняется, что Фидан и Блинкен в ходе разговора также рассмотрели вопросы расширения НАТО, сотрудничество в борьбе с угрозой синтетических наркотиков и предстоящую 7 июля в США международную встречу по данной проблеме.

В конце июня глава МИД Турции обсудил зерновую сделку и оказание гуманитарной помощи Сирии с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

До этого Блинкен и Фидан уже обсуждали черноморскую инициативу, процесс принятия Швеции в НАТО, а также военно-техническое сотрудничество Вашингтона и Анкары. Блинкен приветствовал поддержку Турцией Украины, а также призвал к поддержке вступления Швеции в НАТО.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.

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