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Шольц рассказал о вызовах для бюджета Германии на следующий год

Канцлер ФРГ Шольц назвал расходы на безопасность вызовом для бюджета страны на 2024 год

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Lisi Niesner/Reuters

Обеспечение безопасности Германии и НАТО, а также усиление вооруженных сил страны станет приоритетом и одновременно вызовом для бюджета ФРГ на следующий год. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге, передает ТАСС.

«Он (бюджет) имеет приоритеты, которые очевидны. Прежде всего, важна безопасность нашей страны», — сказал канцлер.

Шольц во время выступления назвал украинский конфликт «переломным моментом» и напомнил, что Германия оказывает помощь Киеву.

По его словам, эта помощь должна быть профинансирована, так как никто не знает, сколько продлится этот конфликт.

Это особенно касается необходимости усиления Бундесвера, сказал он и подчеркнул, что власти создали специальный фонд для развития армии страны объемом €100 млрд.

«Безопасность — серьезный вызов и, конечно, это означает также вызов для всего бюджета», — заключил Шольц.

Ранее сообщалось, что власти Германии разрешили с января по июнь 2023 года поставить Украине оружия на €1,65 млрд, что делает ее крупнейшим получателем немецкого оружия.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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