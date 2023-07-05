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Президент Литвы заявил, что на саммите НАТО Украину ждут новые предложения

Президент Литвы Науседа: Украина на саммите НАТО получит предложения, которые не разочаруют

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе получит предложения, которые ее не разочаруют. Об этом политик сказал в интервью агентству BNS.

«Надеюсь, что в оставшиеся до саммита дни партнеры найдут формулировки, которые не разочаруют Украину, и что в них будет сказано больше, чем мы говорили до сих пор», — сказал Науседа.

Он добавил, что внутри альянса есть споры по поводу того, что можно сказать и от каких предложений стоит воздержаться.

При этом Науседа подчеркнул, что двери Североатлантического альянса остаются открытыми, «но одни через эти двери проходят очень быстро, а другие никак не могут найти проход». Президент рассчитывает на то, что его украинский коллега примет непосредственное участие в саммите, где получит, возможно, «не до конца все то, на что рассчитывал, но многое.

В этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет единственной по-настоящему рабочей гарантией безопасности для Киева.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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