В США предложили Украине новые варианты гарантий безопасности

Лидеры стран – членов НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить ее властям возможность перевооружаться. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В статье говорится, что этот способ будет похож на то, что США сделали для Израиля с 1970-х годов.

Как пишет WP, данная мера не означает, что Украина получит желанное приглашение вступить в НАТО, поскольку организация столкнулась с разногласиями по украинскому вопросу.

По мнению автора статьи, если Украина не может взять под контроль свои границы, ей либо придется смириться с потерей территорий, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году, либо Североатлантическому альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы не допустить войны с Россией.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну – члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.