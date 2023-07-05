Медведев перечислил способы быстро завершить любую войну

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал два способа для быстрого завершения любой войны. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, всякая война, даже мировая, может быть очень быстро завершена в случае подписания мирного договора либо, «если сделать то, что сделали американцы в 1945 году».

Он напомнил, что США в конце Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на два японских города — Хиросиму и Нагасаки. По его словам, применение ядерного оружия свернуло военную кампанию в то время.

3 июля Медведев назвал противостояние стран, которое значительно хуже, «чем в период Карибского кризиса», а также применение ядерного оружия в прошлом причинами того, что ядерный апокалипсис возможен. По его словам, если ядерное оружие применялось в прошлом, «известно кем и где», значит, «никакого табу нет».

В своей статье «Эпоха противостояния» зампред Совбеза РФ также написал, что тектонический разлом в понимании будущего между разными частями мира может только усугубиться. Политик предсказывает, что фаза противостояния будет продолжаться десятилетиями.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.