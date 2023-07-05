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Медведев перечислил способы быстро завершить любую войну

Медведев назвал применение ядерного оружия быстрым способом завершить любую войну

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал два способа для быстрого завершения любой войны. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам Медведева, всякая война, даже мировая, может быть очень быстро завершена в случае подписания мирного договора либо, «если сделать то, что сделали американцы в 1945 году».

Он напомнил, что США в конце Второй мировой войны сбросили атомные бомбы на два японских города — Хиросиму и Нагасаки. По его словам, применение ядерного оружия свернуло военную кампанию в то время.

3 июля Медведев назвал противостояние стран, которое значительно хуже, «чем в период Карибского кризиса», а также применение ядерного оружия в прошлом причинами того, что ядерный апокалипсис возможен. По его словам, если ядерное оружие применялось в прошлом, «известно кем и где», значит, «никакого табу нет».

В своей статье «Эпоха противостояния» зампред Совбеза РФ также написал, что тектонический разлом в понимании будущего между разными частями мира может только усугубиться. Политик предсказывает, что фаза противостояния будет продолжаться десятилетиями.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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