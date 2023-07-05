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В Италии назвали условие для достижения мира на Украине

Премьер Италии Мелони: Украине нужны реальные гарантии безопасности ради достижения мира

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Pool/Reuters

Власти Италии и Польши сходятся в своей позиции по дальнейшей поддержке Украины на фоне продолжения российской военной спецоперации, заявила итальянский премьер-министр Джорджия Мелони во время визита в Варшаву, передает Sky TG24. По ее словам, это касается и вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Киева.

«Мы будем продолжать быть на стороне Украины до тех пор, пока это необходимо, поддерживая ее <…> Мы полностью согласны с Польшей в необходимости реальных гарантий безопасности для Украины, фундаментальное условие для достижения мира», — отметила Мелони.

Она также добавила, что Рим будет делать все возможное для остановки конфликта на Украине. Мелони подчеркнула, что Италия, как и Польша, поддерживает вступление Киева в Евросоюз вместе с Молдавией и Западными Балканами.

«Я люблю называть это не расширением, а воссоединением, потому что я не считаю, что ЕС — клуб, в котором мы решаем, кто является его частью, а кто нет. Европа — это цивилизация, история решает, кто является ее частью», — заключила премьер Италии.

Ранее в Великобритании отказались давать гарантии безопасности Украине.

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