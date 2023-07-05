Путин прокомментировал обстановку в новых регионах, где завершились боевые действия

Президент России Владимир Путин прокомментировал обстановку в новых регионах страны, в частности в Херсонской области. Об этом глава государства сказал во время встречи с министром культуры Ольгой Любимовой, передает пресс-служба Кремля.

«Там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано», — сказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что учреждения в регионах нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне.

24 февраля 2022 года президент России заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.