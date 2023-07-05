Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок оружия НАТО

Медведев: СВО закончится за несколько дней, если НАТО прекратит поставки оружия Киеву

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что военная операции РФ на Украине мозгла бы завершиться уже через несколько дней, если бы США и другие страны НАТО перестали поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил ТАСС.

По мнению Медведва, если бы страны-члены Североатлантического альянса, прежде всего США, прекратили поставлять оружие и средства поражения на Украину, то российская спецоперация «завершилась бы буквально за несколько месяцев».

А если эти страны прекратят поставки своих вооружений уже сейчас, «то тогда СВО закончится через несколько дней», уверен зампред СБ РФ.

Ранее заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия значительно увеличила темпы поставок техники в Вооруженные Силы РФ. Он также предложил рассмотреть возможность передавать военным конфискованную технику у браконьеров.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях