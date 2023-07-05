Медведев назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок оружия НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев считает, что военная операции РФ на Украине мозгла бы завершиться уже через несколько дней, если бы США и другие страны НАТО перестали поставлять оружие Киеву. Об этом он заявил ТАСС.

По мнению Медведва, если бы страны-члены Североатлантического альянса, прежде всего США, прекратили поставлять оружие и средства поражения на Украину, то российская спецоперация «завершилась бы буквально за несколько месяцев».

А если эти страны прекратят поставки своих вооружений уже сейчас, «то тогда СВО закончится через несколько дней», уверен зампред СБ РФ.

Ранее заместитель председателя СБ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия значительно увеличила темпы поставок техники в Вооруженные Силы РФ. Он также предложил рассмотреть возможность передавать военным конфискованную технику у браконьеров.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».