Политолог рассказал, сможет ли Урсула фон дер Ляйен стать генсеком НАТО

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с легкостью могут избрать генсеком НАТО после того как у нее истекут полномочия на действующем посту летом 2024 года. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил германский политолог Александр Рар, комментируя известие о том, что президент США Джо Байден лоббирует кандидатуру руководителя ЕК на должность главы Североатлантического альянса.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», — уверен эксперт.

Он добавил, что согласование кандидатуры на должность генсека НАТО однозначно сопровождается «подковерными играми».

Накануне действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до 1 октября 2024 года.

Позднее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что сохранение за Столтенбергом поста генерального секретаря НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, поскольку этих отношений нет.