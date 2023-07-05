Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, сможет ли Урсула фон дер Ляйен стать генсеком НАТО

Политолог Рар: главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с легкостью могут избрать генсеком НАТО после того как у нее истекут полномочия на действующем посту летом 2024 года. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил германский политолог Александр Рар, комментируя известие о том, что президент США Джо Байден лоббирует кандидатуру руководителя ЕК на должность главы Североатлантического альянса.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», — уверен эксперт.

Он добавил, что согласование кандидатуры на должность генсека НАТО однозначно сопровождается «подковерными играми».

Накануне действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до 1 октября 2024 года.

Позднее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что сохранение за Столтенбергом поста генерального секретаря НАТО ничего не изменит в отношениях РФ и альянса, поскольку этих отношений нет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях