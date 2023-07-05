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Песков переадресовал вопрос об ограничении экспорта Россией по примеру Китая

Песков переадресовал в правительство вопрос о возможном ограничении Россией экспорта

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, не собираются ли российские власти прибегать к ограничению на экспорт, как это сделал Китай с металлами галлием и германием.

Представитель Кремля рекомендовал переадресовать данный вопрос правительству РФ, указав, что данная тема является его прерогативой.

4 июля стало известно, что Министерство коммерции Китая с 1 августа 2023 года введет меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов. Позднее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что эти действия соответствуют международной практике и не направлены против каких-либо конкретных стран.

В июне издание Nikkei писало, что полупроводники японских производителей все еще поступают в Россию в обход санкций, введенных вскоре после начала военной операции на Украине. Уточнялось, что Россия получила не менее двух миллионов единиц чипов из Японии на общую сумму около $11 млн. При этом на Китай, включая Гонконг, пришлось более 70% поставок, за ним следуют Южная Корея и Турция.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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