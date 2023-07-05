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Песков ответил на вопрос об отсутствии уголовного дела после нападения на Милашину в Чечне

Песков: СК РФ даны поручения по делу о нападении на Милашину и Немова в Чечне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Следственному комитету (СК) России были даны поручения по ситуации с журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых 4 июля в Грозном напали неизвестные.

Отвечая на вопрос журналиста о том, смущает ли Кремль тот факт, что уголовное дело в связи с инцидентом еще не было возбуждено, Песков отметил, что реакция на ситуацию уже была озвучена, и призвал ждать дальнейшего развития событий.

По словам представителя Кремля, работа с СК РФ по факту нападения на Милашину и Немова ведется.

4 июля неизвестные жестоко избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Вооруженные люди в масках перехватили их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозном, уничтожили технику и документы.

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у Милашиной сломаны пальцы, она не транспортабельна, а Немов «плохо двигается» и с трудом разговаривает. Журналистка и адвокат прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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Нападение на Милашину в Чечне
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