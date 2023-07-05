Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о встрече Путина с Мишустиным

Песков сообщил, что на встрече Путина с Мишустиным не обсуждались кадровые вопросы

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на встрече Владимира Путина с премьер-министром страны и главой правительства Михаилом Мишустиным не обсуждались кадровые вопросы.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалось ли что-то особенно во время встречи, в том числе кадровые вопросы.

Он отметил, что вопрос функций правительства касается работы регионов и других тем.

Пресс-секретарь президента также добавил, что подобные встречи не часто показываются, чаще они проходят по телефону.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. В рамках встречи глава кабмина также рассказал президенту о состоянии российской экономики на текущий момент. Он сообщил, что реальные зарплаты за четыре месяца выросли на 4,2%, а безработица в стране находится на исторически низком уровне 3%.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях