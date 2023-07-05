В Кремле рассказали о встрече Путина с Мишустиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что на встрече Владимира Путина с премьер-министром страны и главой правительства Михаилом Мишустиным не обсуждались кадровые вопросы.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалось ли что-то особенно во время встречи, в том числе кадровые вопросы.

Он отметил, что вопрос функций правительства касается работы регионов и других тем.

Пресс-секретарь президента также добавил, что подобные встречи не часто показываются, чаще они проходят по телефону.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции. В рамках встречи глава кабмина также рассказал президенту о состоянии российской экономики на текущий момент. Он сообщил, что реальные зарплаты за четыре месяца выросли на 4,2%, а безработица в стране находится на исторически низком уровне 3%.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.