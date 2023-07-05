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США помогут полиции Украины «расследовать военные преступления»

RT: Госдеп объявил о намерении помочь полиции Украины «расследовать военные преступления»

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Национальная полиция в Полтавской области

Госдепартамент США объявил о намерении направить до $5 млн на расширение возможностей Национальной полиции Украины в «расследовании военных преступлений», передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Предполагается, что программа будет способствовать расширению возможностей правоохранителей по сбору, оцифровке и сохранению материалов, собранных в зоне боевых действий.

«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований, в том числе сохранению и документированию доказательств, программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — отмечается в документе.

По замыслу авторов, инициатива позволит украинской полиции вести порядка 80 тыс. дел за счет улучшения процессов и методик. Поставленные задачи должны быть реализованы в течение одного года.

Ранее Госдеп США объявил о намерении выделить до $1 млн на «укрепление» гражданского общества на Украине, в Белоруссии и странах Евразии.

В конце июня Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на $500 млн.

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