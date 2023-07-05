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Венгрия отказалась поддерживать любые санкции против «Росатома»

Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против российской ядерной энергетики

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АЭС «Пакш»

Венгрия не поддержит санкции против российской ядерной энергетики, поскольку это касается венгерской энергобезопасности, сообщает ТАСС.

Речь идет об АЭС «Пакш-2» — проекте «Росатома», который предполагает постройку еще двух дополнительных энергоблоков к действующей атомной станции «Пакш». АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии.

Сийярто отметил, что Москва уведомила Будапешт о том, что все поправки в соглашениях по проекту «Пакш-2» будут подписаны на этой неделе — таким образом, все правовые документы будут в наличии.

Ранее госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что Венгрия не позволит Украине помешать строительству АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома».

Заявление Менцера было сделано после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев предложил Еврокомиссии заблокировать строительство двух новых энергоблоков в Пакше по проекту «Росатома».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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