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Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия

FT: глава КНР Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.

По данным издания, Путин и Си обсудили данный вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Как отметили источники издания, эта ситуация указывает на беспокойство главы Китая из-за украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Москвы.

Как указал один из китайских чиновников, позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине.

3 июля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал противостояние стран, которое значительно хуже, «чем в период Карибского кризиса», а также применение ядерного оружия в прошлом причинами того, что ядерный апокалипсис возможен.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также высказывал мнение, что страны НАТО пытаются надавить на Россию и Китай, чтобы обеспечить господство альянса в сфере ядерных вооружений.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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