Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия

Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных и китайских официальных лиц.

По данным издания, Путин и Си обсудили данный вопрос во время визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года. Как отметили источники издания, эта ситуация указывает на беспокойство главы Китая из-за украинского конфликта, несмотря на экономическую и торговую поддержку Москвы.

Как указал один из китайских чиновников, позиция Пекина по ядерному оружию была включена в план КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине.

3 июля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал противостояние стран, которое значительно хуже, «чем в период Карибского кризиса», а также применение ядерного оружия в прошлом причинами того, что ядерный апокалипсис возможен.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также высказывал мнение, что страны НАТО пытаются надавить на Россию и Китай, чтобы обеспечить господство альянса в сфере ядерных вооружений.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.