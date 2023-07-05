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В Совфеде указали на попытки Запада отговорить Киев от опасных шагов по ЗАЭС

Сенатор Пушков заявил, что США и Европа пытаются отговорить Украину от подрыва ЗАЭС

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Западным государствам невыгоден возможный подрыв Запорожской АЭС, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о контактах некоторых европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации вокруг ЗАЭС в ночь на 5 июля.

«ЗАЭС остается в центре внимания. Судя по всему, ни США, ни ряд стран Европы не заинтересованы в подрыве станции, учитывая неизбежные последствия такого шага, и стремятся отговорить Киев от любых опасных шагов в этом направлении», — написал Пушков.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы — перешла под контроль России еще в феврале 2022 года. Российская сторона не раз отмечала обстрелы территории вокруг станции со стороны ВСУ, а также указывала на риски ядерной катастрофы из-за действий Украины. В Киеве же обвиняли в «подготовке провокаций» Москву. С началом украинского контрнаступления в июне 2023 года на Украине вновь заговорили о предполагаемых угрозах ЗАЭС со стороны России. Подтвердить опасения украинской стороны не смогли даже их союзники в лице США. В то же время в России подчеркивали риск атаки Украины на ЗАЭС на фоне отсутствия успехов контрнаступления Киева в преддверии саммита НАТО. При этом в «Росэнергоатоме» не исключали возможность провокации украинской стороны в ночь на 5 июля.

Ранее в МАГАТЭ заявили о влиянии контрнаступления Украины на ЗАЭС.

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