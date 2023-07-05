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В МИД России заявили о незаконном вывозе с Украины культурных ценностей

Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать в ЕС вывезенные с Украины культурные ценности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО незаконно помогает пристраивать в странах Евросоюза вывезенные с территории Украины культурные ценности и предметы искусства. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Спутник».

«Есть информация и, к сожалению, надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины, которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территорию стран Европейского союза <…>», — рассказала Захарова.

По словам дипломата, это происходит «вне закона», без соблюдения соответствующих процедур и норм.

В июне глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что между Украиной и ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их Италии, Франции, Германии и Ватикану под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Позднее Захарова говорила о том, что процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации. Она отмечала, что в процессе не были проработаны все ключевые вопросы, «прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации».

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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