Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиев связал мир в регионе с выводом сил Армении из Карабаха

Алиев заявил, что вооруженные силы Армении должны полностью уйти из Карабаха

close
100%
Пресс-служба президента Азербайджана/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении предстоит сделать ряд шагов по Карабаху для наступления долгожданного мира в регионе, передает АзерТАдж. По его словам, речь идет о выводе сил Еревана с территории непризнанной республики.

«Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил», — пояснил Алиев.

Он также добавил, что от Армении требуется полный вывод как военных, так и паравоенных формирований. Алиев подчеркнул, что перед этим все они должны пройти через процесс разоружения.

Азербайджан и Армения активизировали усилия по заключению мирного договора в 2023 году. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее премьера Армении Никола Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях